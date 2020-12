Na današnji novinarski konferenci so sodelovali minister za javno upravo Boštjan Koritnik, strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin ter vladni govorec Jelko Kacin.

»Glede na število novih okužb po občinah najbolj izstopa jugovzhodni del države,« je uvodoma dejal vladni govorec. V Krškem je bilo včeraj kar 79 na novo okuženih, v Novem mestu 40, Brežicah 33, Sevnici 25, Trebnjem 21, Črnomlju 19. Izstopajo tudi Slovenska Bistrica (51), Celje (32), Velenje (24) in Žalec (20). Po Kacinovih besedah so včeraj v domovih za ostarele znova zaznali veliko število novih okužb. Med stanovalci je bilo novih okužb kar 223. Še 61 okužb pa je bilo na novo potrjenih pri zaposlenih, skupaj torej 284 oziroma 17,5 odstotka vseh včeraj potrjenih novih okužb.

Številni zdravstveni delavci odsotni zaradi izgorelosti

Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin je povedal, da se število hospitaliziranih v UKC Maribor ne spreminja bistveno, se pa manjša število zdravstvenega osebja, ki skrbi za paciente. »Danes je odsotnih 887 zaposlenih, velik del zaradi covid-19 okužb, veliko pa je med njimi tudi takšnih, ki so odsotni zaradi izgorelosti,« je poudaril Vogrin. »Apeliram na vse ljudi, naj upoštevajo ukrepe, sicer bo pritisk na bolnišnice takšen, da ga ne bo mogoče obvladati. Drugi val je že zdaj vsaj desetkrat večji od prvega,« je poudaril. Povedal je še, da so začeli intenzivno testiranje med zaposlenimi, ki nimajo simptomov. »Testi so pokazali, da je med njimi približno pet odstotkov takšnih, ki nimajo simptomov, a so okuženi,« je pojasnil Vogrin.

Glede umrlih v UKC Maribor je Vogrin povedal, da je njihova povprečna starost 84 let. »Velika večina med njimi je imela pridružene bolezni, a bi lahko živela še vsaj nekaj mesecev,« je dejal in poudaril, da je covid vzrok za njihovo predčasno smrt. Povedal je tudi, da je trenutno število obravnav za necovid paciente bistveno manjše, v UKC Maribor tako mesečno opravijo približno 1500 operativnih posegov manj, kar se po Vogrinovih besedah gotovo pozna v zdravstveni situaciji prebivalstva. »Covid ne prizadene samo covid bolnikov, ampak tudi večino drugih bolnikov, ki so zaradi tega gotovo prikrajšani,« je povedal.