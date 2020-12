»Spoštovani kolega, kljub sprejetju dodatnih ukrepov z namenom zajezitve širjenja nalezljive bolezni covid-19, ugotavljamo, da se epidemiološka situacija ne izboljšuje dovolj hitro, posledično se nadaljuje tudi izjemno kritična obremenjenost slovenskega zdravstvenega sistema,« se je na Počivalška obrnil Gantar in dodal, da ne vidi druge možnosti kot popolno zaprtje oziroma zaustavitev vseh nenujnih dejavnosti za 14 dni. »Kot pristojnega ministra te zato pozivam, da vladi Republike Slovenije predlagaš 14-dnevno zaprtje oziroma zaustavitev vseh nenujnih dejavnosti,« je še zapisal minister za zdravje.

Počivalšek: Ukrepi ne delujejo

Počivalšek je na Gantarjev odziv odgovoril že včeraj zvečer na oddaji Studio City. Najprej je bil kritičen do trenutne situacije, v kateri ljudje ne sledijo napisanim prepovedim in jim ne verjamejo več, zato po Počivalškovem mnenju slovenski »lockdown« tudi ne deluje. »Slepo sledenje prepovedim nas je pripeljalo do tega, da smo sedaj v slepi ulici,« je bil kritičen. »Pričakujem, da bomo temeljito razmislili o spremembi strategije.« Povedal je še, da je kriza iz zdravstvene in gospodarske prešla v psihološko krizo. Priznal je tudi, da mora vlada sprejeti svoj del odgovornosti, da jim ni uspelo ljudi zmotivirati k sledenju sprejetim ukrepom.

Kritičen je bil tudi do tega, da se je zaradi strogih ukrepov oziroma prepovedi spodbudilo delo na črno. »Bolje je imeti dejavnost pod nadzorom, pod strogimi zdravstvenimi pogoji, kot pa delo na črno,« je pojasnil. »Po tej poti ne moremo naprej.«