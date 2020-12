Nepreslišano: Bojan Grobovšek, publicist, nekdanji diplomat

Naj začnem s pojasnilom našega zunanjega ministra Anžeta Logarja, da je pri premierju Janezi Janši v zvezi s čestitko Trumpu menda šlo za zasebno tvitanje. Lepo vas prosim! Če je nekdo predsednik vlade, potem njegovi tviti, ki so javno dostopni vsem, ne morejo biti zgolj zasebni. Zunanji svet jih upravičeno dojema celo kot uradne. Naš zunanji minister to seveda ve. Ampak je pač zelo zvest podpredsednik premierja in se tako tudi vede. Ministrovo upanje, da so bili premierjevi tviti zasebni in da ne bodo vplivali na odnos ZDA do Slovenije, je seveda pravljica za lahko noč otrokom.