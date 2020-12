Dogajanje se začenja z videotečajem startup podjetništva za mlade od 12. do 29. leta starosti, ki bo trajal osem tednov. Pripravlja ga organizator tekmovanja, Primorski tehnološki park, finančno pa sta nove vsebine podprla Javna agencija Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so povedali v tehnološkem parku. Tečaj bo vsak teden ponudil nov video z razlago, praktičnimi primeri in domačo nalogo. Z opravljenimi vsemi domačimi nalogami bodo nato sodelujoči pripravili poslovni model za nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih Popri.

Predizbori marca, finale aprila »Tak način dela je zagotovo poseben izziv, saj so osebni stiki dragoceni, ko lahko vidiš učence in si tudi kaj povemo. Vendar menim, da delamo prav tako dobro, trenutno imamo naša srečanja preko Zooma, veliko pa je primerov, ki zahtevajo tudi določeno vrsto digitalne pismenosti,« je povedal mentor podjetnih mladih iz novogoriške osnovne šole Frana Erjavca Matija Bolčina. Rok za oddajo poslovnih modelov je 9. februar 2021, predizbori bodo izvedeni 3. in 4. marca, finale nacionalnega tekmovanja pa bo 7. aprila. Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh je povedala, da je bila njihova ambicija že pred časom, da bi tekmovanje postalo mednarodno. »Zato smo se povezali z različnimi državnimi institucijami in ministrstvi, ki so nam pri tem pomagali,« je dodala.

Sodelovali bodo mladi iz devetih držav V začetku maja se bodo srečali mladi iz devetih držav članic strategije EU za jadransko-jonsko regijo, ki ji Slovenija predseduje od junija letos do maja 2021. Tekmovali bodo v dveh kategorijah - dijaki in mladi do 29. leta - za izbor najboljših nacionalnih poslovnih idej pa bodo poskrbeli tehnološki parki, inkubatorji in razvojne agencije iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije, Grčije in Albanije, katerih mrežo je vzpostavil Primorski tehnološki park.