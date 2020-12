Vstopili smo v tisti čas v letu, ko si lahko privoščimo več; več razvajanja, več objemov, še več ljubezni, si vzamemo eden za drugega še več časa in v dom vnesemo še več okrasja. In slednje naj bo letos še posebej izbrano, na oko prijetno, toplo in predvsem naj zasije v optimizmu.

Tudi na ogledalu. »Barve novoletne dekoracije vsako leto napovedujejo predvsem modne revije največjih svetovnih blagovnih znamk, kot so Karl Lagerfeld, Gucci in Dolce & Gabbana. Letos bo ta v znamenju toplih barv. V ospredju so oljčno zelena, oljčna z rjavkastim odtenkom in rahlo bež barva. Videli smo tudi veliko toplo oranžne in bakrene barve z bleščicami. V ospredju so predvsem jesenske barve. Te veljajo tako za osnovno dekoracijo, bunke in girlande, kot za druge dodatke. Vendar zagovarjam, naj dekoracijo v domu narekujeta počutje in stil doma, ne pa trend. Nekaterim so namreč bližje rdeče in bele bunke, spet drugim lahko črne. Tu gre predvsem za to, da je dom okrašen po meri posameznika in ne trendov. Lahko se namreč zgodi, da je nekaj nekomu le modno, a hkrati grdo. To pa ni smisel najbolj družinskega in svečanega meseca v letu. Ravno obratno, naj bo toplo, prijetno in navdihujoče,« je strnil odgovor na vprašanje, kakšna je letošnja decembrska modna dekoracija, Miha Oblak, priznani ljubljanski cvetličar s petnajstletno tradicijo.

Najprej je pomembno počutje »Ko si okrasimo dom, je pomembno, da je vse skupaj narejeno lično, barvno usklajeno in vsi materiali lepo zloženi, vse postavljeno na urejeno in vidno mesto. Če je izdelek lep, je tudi v trendu,« pojasni cvetličar, ki se pri decembrski okrasitvi doma osebno raje drži klasike in vsako leto le doda nekaj modernih detajlov. Čeprav je izložbo njegovega lokala že sredi novembra krasila nenavadna, avatarska smreka, ki je našla kupca v tujini. Miha Oblak je namreč znan tudi po tem, da pri svojem delu rad eksperimentira, išče izzive in strankam želi vedno ponuditi nekaj drugačnega, tudi nenavadnega. Tako je za letošnji december v ponudbi že napovedal nekonvencionalne novoletne smrečice, narejene iz naplavin, naplavljenega lesa in belih kamnov, ki jih popestrijo rože z velikimi in močnimi listi, dodane pa so jim še nenavadne bele veje.

Tradicionalni venčki ali posebni cvetlični aranžmaji Na domačo mizo decembra postavimo klasični adventni venček ali pa poseben cvetlični aranžma. »Klasični adventni venček sledi krščanskemu izročilu. Ima štiri sveče, lahko so rdeče ali lila barve. Sama postavitev svečk tu ne igra vloge, so v krogu, v enem delu venčka ali pa vsaka na svojem kraku. Lahko pa se odločimo za poseben cvetlični aranžma, ki lepo popestri dom. Ta pride v poštev pri modernejših, bolj minimalističnih stanovanjih. Bogati ga le ena sveča s primernimi dodatki, postavimo ga na dekorativni krožnik, še večji učinek pa doseže na ogledalu. V aranžma vpletemo razne ilekse, storže ali lesene gobe in podobno… Ne smemo pa pozabiti, da si decembra lahko privoščimo več kiča, več blišča … Skratka, naj se sveti! Lahko se mešata tudi zlata in srebrna barva,« pravi Oblak.

Venček za dobrodošlico in dobre može Na vhodna vrata se na začetku decembra ali najkasneje na večer, preden otroke obišče prvi v vrsti dobrih decembrskih mož, Miklavž, obesi tudi venček. Tako naj bi Miklavž vedel, kje so pridni otroci, in jim ponoči prinesel dobrote. Venček tudi simbolično vzbuja veselo upanje, pozdravlja sosede in goste, ki v prazničnih dneh prihajajo na obisk. »Pri venčkih je pomembno, kakšno smrečevje uporabljamo. Če je venček zunaj, je lahko narejen iz slovenske smreke, za notranjo dekoracijo cvetličarji priporočamo nordijsko smreko, ki se kljub višjim notranjim temperaturam ne suši in ne posipa tako kot slovenska, in ostane lepa dalj časa. Zunanji venček naj bo narejen tako, da bo lahek in da je okrasje dobro pritrjeno. Zgodba oziroma stil venčka na vratih naj bo soroden okrasitvi znotraj doma,« svetuje sogovornik.