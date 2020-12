Kacinove žabe

Za Jelka Kacina vemo, da izreče marsikatero nebulozo. Ena takih je tudi tista, ki jo je včeraj zjutraj izustil v oddaji Dobro jutro, potem ko ga je jezna gledalka spraševala, zakaj so zaprli trgovine z oblačili, zaradi česar si ne more kupiti novih nogavic, saj jih tudi v trgovinah, ki so odprte, ne smejo prodajati. »Tudi moja žena se pritožuje. To je nelogično, da v drogeriji ne moreš kupiti moških nogavic ali ženskih žab. Vse to je zapakirano, je nedotaknjeno in varno,« je prostodušno razlagal Jelko. »Gre za nasprotovanje drugega dela trgovcev, kajti gre za tekstil, in dokler ne bodo odprte tekstilne trgovine, ne popuščajo.«