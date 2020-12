Najprej verbalni, zdaj še miselni delikt

V stampedu oblastnih norosti marsikatera ostane prezrta in ena takih je Hojsovo pismo Mladini. V njem se je ponovno lotil filma Izbrisana, tokrat je tudi pojasnil, zakaj: »Gre za manipulacijo resničnega stanja v tistih časih.« In kakšno je bilo po mnenju ministra za notranje zadeve resnično stanje? »Sam poznam vsaj štiri 'izbrisane' (svoje tedanje sodelavce, športne kolege), ki so mi v tistih letih povedali, da zadev ne bodo uredili, saj ne verjamejo v novo državo, predvsem pa, da bi potem lahko imeli težave z lastnino, ki so jo imeli na območju tedanje države.«