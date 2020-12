Spletni kolaž prihodnosti: HelloWorld.exe

Tako kot vse, se tudi razstave v tem času širijo na splet. Da se je potrebno prilagajati razmeram in ljudi kdaj pa kdaj opomniti, da z našim planetom in naravo še vedno nekaj ni v redu, dokazuje mladi fotograf in intermedijski umetnik Nejc Trampuž, ki je letos pripravil že svojo drugo razstavo na malce bolj nekonvencionalen način.