Tomaž Požrl, profesor na Biotehniški fakulteti: V Sloveniji jemo vrhunski kruh

Slovenijo je v zadnjih nekaj letih zajela prava kruhomanija. Peka kruha, predvsem z drožmi, je postala v času koronavirusa statusni simbol. Kako pa je v pekovski industriji in kakšen kruh pravzaprav jemo? O tem smo se pogovarjali s Tomažem Požrlom, profesorjem na oddelku za živilstvo in prehrano na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi predsednik komisije za ocenjevanje kruha in pekovskih izdelkov pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru GZS.