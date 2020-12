Zgodba švedskih lokalnih medijev se je sprva brala kot najokrutnejša grozljivka. Policija je namreč aretirala 70-letno žensko, ker naj bi kar 28 let v stanovanju v predmestju Stockholma prisilno zadrževala svojega danes 41 let starega sina. Navedbe so podkrepili z izjavami njene hčere, ki je v smrdljivem stanovanju brata »ujetnika« našla v obupnem stanju. Tokrat ga je videla prvič po več kot dvajsetih letih, odkar se je kot najstnica odselila na svoje. Prepričana je bila, da ga je mati za celo večnost zaprla v stanovanje in mu preprečevala odhod iz njega. »Nismo našli nikakršnih znamenj, da je bil zaprt vanj, zvezan ali da bi mu bil odhod iz njega onemogočen. Prav tako ni bilo znakov o prostorih, kjer bi lahko bil zaprt,« je za medije pojasnila tožilka Emma Olson. Tudi moški sam je potrdil, da bi lahko zapustil stanovanje, če bi želel. To naj bi občasno storil, saj naj bi ga nekaj prič tu in tam videlo na svežem zraku. Obenem zdravstvene preiskave prav tako niso pokazale znakov nasilja.

Hči je za švedske medije povedala, da je mati brata izpisala iz šole, ko je bil star dvanajst let, kar sedaj preiskujejo službe za socialno delo. Pravi, da se je že kot otrok trudila na vso moč opozoriti pristojne službe na stanje doma, a brez učinka. Razložila je še, da je mati pred davnimi leti izgubila prvorojenca. Ko je rodila drugega otroka, mu je dala enako ime. »Mrtvega sina je želela na vsak način dobiti nazaj, postala je preveč zaščitniška do drugega,« je pred dnevi povedala za lokalna časnika Expressen in Aftonbladet ter zaskrbljeno dodala, da bi lahko bil prav to motiv za domnevno nerazumno dejanje njene matere. Razgovorila se je še o tem, kako je že dolgo sumila, da doma nekaj ni v redu, da jo je zelo skrbelo, a se je vsakič, ko je skušala priti na obisk, zaletela v zaklenjena vrata, na zvonjenje in trkanje pa se ni nihče odzval. Poleg tega ji je vmešavanje v »tuje« zadeve toplo odsvetoval preostanek družine.