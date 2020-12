Za trinajst evropskih mest na 32-članskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo potegovalo 55 evropskih reprezentanc.

Kvalifikacije bodo potekale med marcem in novembrom 2021. Prvi krog bo 24. in 25 marca, drugi 27. in 28. marca, tretji pa 30. in 31. marca.

Kvalifikacije se bodo potem nadaljevale septembra z novimi tremi krogi, in sicer 1. in 2., 4. in 5. ter 7. in 8. septembra. Sedmi in osmi krog bosta 8. in 9. ter 11. in 12. oktobra. Zadnja kroga pa bosta med 11. in 13. ter 14. in 16. novembrom 2021.

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin, iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije.

Teh dvanajst moštev čakajo izločilni boji na eno tekmo za preostala tri mesta na SP. Te dodatne tekme bodo 24. in 25. marca ter 28. in 29. marca 2022.

SP pa bo prvič v zgodovini v jesensko-zimskem obdobju, turnir v Katarju bo namreč med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. Branilka naslova je Francija.

* Skupine kvalifikacij za SP 2022:

- skupina A: Portugalska, Srbija, Irska, Luksemburg, Azerbajdžan.

- skupina B: Španija, Švedska, Grčija, Gruzija, Kosovo.

- skupina C: Italija, Švica, Severna Irska, Bolgarija, Litva.

- skupina D: Francija, Ukrajina, Finska, BiH, Kazahstan.

- skupina E: Belgija, Wales, Češka, Belorusija, Estonija.

- skupina F: Danska, Avstrija, Škotska, Izrael, Ferski otoki, Moldavija.

- skupina G: Nizozemska, Turčija, Norveška, Črna gora, Latvija, Gibraltar.

- skupina H: Hrvaška, Slovaška, Rusija, Slovenija, Ciper, Malta.

- skupina I: Anglija, Poljska, Madžarska, Albanija, Andora, San Marino.

- skupina J: Nemčija, Romunija, Islandija, Severna Makedonija, Armenija, Lihtenštajn.