Hitrost okrevanja ameriškega trga dela se je novembra upočasnila, saj je zasebni sektor v mesecu, zasenčenem z naraščajočimi primeri okužb in ponovno uvedbo ukrepov zapiranja dejavnosti, ustvaril skoraj polovico manj delovnih mest, kot je bilo pričakovano. Ameriško gospodarstvo je novembra tako ustvarilo zgolj 245.000 delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa je upadla na 6,7 odstotka. Razočaral je tudi podatek o rasti plač v zasebnem sektorju, ki so se do sredine novembra povečale manj, kot je bilo pričakovano. Neugodni podatki s trga dela pa nasprotno niso zamajali sentimenta vlagateljev – upočasnitev rasti zaposlovanja namreč zvišuje obete za čimprejšnji sprejem novih spodbudnih ukrepov. Pogajanja v kongresu glede novega paketa pomoči so prejšnji teden sicer nakazala napredek, vendar takojšen dogovor še zdaleč ni zagotovljen. Demokrati in republikanci namreč še vedno ostajajo razdeljeni glede obsega pomoči, zaradi česar bo dogovor po vsej verjetnosti sprejet šele v začetku prihodnjega leta.

Na ameriških tleh se zaključuje sezona objav poslovnih rezultatov družb za tretje četrtletje, ki so se izkazali za bistveno boljše od pričakovanj. Po trenutno objavljenih rezultatih 465 družb, vključenih v indeks S&P 500, so dobički na letni ravni v povprečju sicer upadli za 6,42 odstotka, toda kar 84 odstotkov družb je z objavo poslovnih rezultatov poskrbelo za pozitivno presenečenje v primerjavi s pričakovanji analitikov.

Nadpovprečno so se odrezale predvsem družbe s področja tehnologije in zdravstvenega sektorja ter družbe, vezane na razpoloženje potrošnika. Največji upad prihodkov v času pandemije pa so v skladu s pričakovanji utrpele družbe iz dejavnosti transporta, energije in trajnih potrošnih dobrin. Ugodno je na borze vplivala tudi novica, da sta družba Pfizer in njena evropska partnerica BioNTech že zaprosili za dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19 na evropskih tleh. Združeno kraljestvo bo kot prva država v Evropi začelo razdeljevati novo cepivo. Prvotno navdušenje je proti koncu tedna sicer zamajala novica o težavah pri zagotavljanju dobave. Kljub temu zagotavljajo, da bodo do konca leta dostavili 50 milijonov odmerkov.

Ob odsotnosti drugih podatkov je vlagatelje razveselila objava podatkov o industrijski proizvodnji v Nemčiji. Skupni obseg novih naročil v nemški industriji se je namreč meseca oktobra okrepil več, kot je bilo pričakovano (2,9 odstotka; pričakovano 1,5 odstotka), obseg posla pa je presegel predkoronske ravni. Novica je razveselila vlagatelje, saj vzbuja upanje, da predelovalni sektor v največjem evropskem gospodarstvu kljub drugemu valu pandemije ni prizadet in da je gospodarska šibkost v večji meri posledica stanja v storitvenem sektorju.

Tudi na azijski celini so bili v ospredju gospodarski podatki držav. Kitajska je novembra zabeležila najhitrejšo rast proizvodne aktivnosti v zadnjem desetletju in se hkrati že vrnila na predkoronske ravni. Po zaprtju gospodarstva so k okrevanju pripomogle predvsem državne spodbude za naložbe v infrastrukturo in domače povpraševanje, na izvozni strani pa prodaja medicinske opreme. Že peto zaporedno mesečno izboljšanje proizvodne aktivnosti so na podlagi večje proizvodnje industrijskih strojev, avtomobilov in elektronike oktobra zabeležili tudi na Japonskem.