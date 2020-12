Danska in Francija po štiri točke, Črna gora in Slovenija po nič – takšen je vrstni red v skupini A v Herningu pred tretjim (zadnjim) krogom prvega dela EP. Gostiteljice in Francozinje bodo na medsebojni tekmi odločale o prvem mestu in večji točkovni beri za drugi del prvenstva, Slovenke in Črnogorke pa o tretjem, ki še kot zadnje prinaša napredovanje med dvanajst najboljših reprezentanc v Evropi.

Selektor Uroš Bregar po dveh visokih porazih proti Danski (23:30) in Franciji (17:27) nima – skoraj – nobenih razlogov za zadovoljstvo. Zdaj njegove izbranke čaka težka naloga, da si prek Črne gore, s katero so na zadnjem EP 2018 v Franciji v prvem delu tekmovanja izgubile z 32:36, priigrajo prvo napredovanje v drugi del tekmovanja po EP 2004 na Madžarskem. »Verjamem, da se bomo po dveh visokih porazih le pobrali in pokazali svoj pravi obraz. Prikazati moramo veliko boljšo predstavo, če želimo upati na uspeh,« se zaveda Uroš Bregar.

Slovenke v drugi del EP pelje le zmaga, kajti Črnogorkam zaradi boljše skupne razlike v golih (42:52, Slovenija 40:57) in večjega števila doseženih golov (42-40) za končno tretje mesto v skupini zadošča že remi. Bregar ima recept za uspeh proti prvakinjam Evrope iz leta 2012, a ga bodo morale na igrišču potrditi tudi njegove igralke: »Naša glavna naloga je dvigniti raven igre v obrambi. S Črnogorkami se enostavno moramo stepsti. Njihova obramba je zelo čvrsta, zato bo treba žogo že pred njihovim prekrškom podati naprej. Iskati moramo luknje v njihovi obrambi in izkoristiti ponujene priložnosti.«