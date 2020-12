Zadnjih deset let je fotografinja in umetnica Mankica Kranjec po vsem svetu v objektiv lovila najrazličnejše podobe in motive srčkov. Od danes pa do 7. januarja bo 36 izbranih fotografij mimoidočim na ogled v Ulični galeriji na prostem, ki je pod okriljem družbe TAM-TAM pred petimi leti zaživela v Vegovi ulici. Kot je ob tem povedala avtorica fotografske razstave Srček za vsak dan, želi s fotografijami v mesto prinesti nekaj veselja, mimoidoče pa spodbuditi, da skušajo »tudi v tem težkem obdobju, v katerem smo se znašli zaradi virusa, vsak dan poiskati majhne drobce lepote, ki vendarle ostajajo in nas še vedno obdajajo«.

V Ulični galeriji so na ogled fotografije srčkov, ki jih je avtorica projekta, ki je nastal v koprodukciji z Razvojnim centrom Srca Slovenije, izbrala med več kot 1500 fotografijami podob in motivov srčkov, na katere je nehote naletela doma in po svetu. Projekt je nastal povsem spontano, ko je Mankica Kranjec pred desetimi leti postala pozorna na srčke na različnih lokacijah, denimo na nogavicah, med grafiti ali v hrani. Ujete trenutke je deset let skrbno shranjevala v mapo, letos pa bo 36 izbranih fotografij z razstavo prvič delila z javnostjo. »Projekt je nastal povsem spontano, kot dodatek k mojemu profesionalnemu delu. To je projekt za moje srce oziroma dušo in zdaj se mi zdi pravi čas, da ga delim,« je povedala Mankica Kranjec, ki medtem v mislih in srcu že snuje njegovo nadaljevanje.