Bayern München, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona in Juventus je deveterica klubov, ki si je pred zadnjim krogom skupinskega dela lige prvakov zagotovila napredovanje v osmino finala. Za preostalih sedem vstopnic za končnico se bo na zadnji evropski preizkušnji tega koledarskega leta potegovalo trinajst moštev. Osmoljence, ki bodo končali na tretjem mestu v svojih skupinah, čaka tolažilna nagrada s prebojem v izločilni del evropske lige.

Nocoj bo najbolj zanimivo v skupini H, saj imajo Manchester United, PSG in Leipzig po devet osvojenih točk. Parižani imajo vse v svojih rokah in bi v primeru zmage nad odpisanim Istanbulom postali zmagovalci skupine. United bo gostoval v Leipzigu in za napredovanje potrebuje točko. Rdeči biki so ligaško generalko pred tekmo leta na gostovanju pri Bayernu končali z remijem 3:3. Borussia Dortmund za prvo mesto v skupini F potrebuje zmago pri zadnjem Zenitu, Lazio pa za napredovanje ne sme izgubiti proti Bruggu. Barcelona in Juventus bosta igrala za vrh skupine G. Katalonci so edino moštvo, ki v letošnji evropski sezoni še ni doživelo spodrsljaja. Juventus za osvojitev prvega mesta potrebuje visoko zmago, saj se je tekma v Torinu končala z zmago Barcelone 2:0. V skupini E je že vse odločeno.

Jutrišnji spored prinaša neposredni obračun za drugo mesto v skupini A med Salzburgom in Atleticom. Špancem ustreza tudi remi. V skupini B imajo prav vse štiri ekipe možnosti za napredovanje, zato je v igri največ kombinacij. Real se bo reševal doma proti Borussii Mönchengladbach, Inter bo gostil Šahtar. Skupina C je zaprta, v skupini D pa Atalanta ne sme izgubiti v Amsterdamu proti Ajaxu.

Pomlad v ligi Evropa si je že zagotovil Krasnodar, medtem ko Lokomotiva, Olympiacos, Marseille, Dinamo Kijev in Ferencvaroš ohranjajo upanje za tretje mesto, ne morejo pa napredovati v osmino finala lige prvakov. Midtjylland, Rennes, Zenit in Istanbul nimajo nobenih možnosti, da bi se izognili zadnjemu mestu v svojih skupinah, zato bodo ta teden sklenili mednarodno sezono.