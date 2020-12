ZOO park Rožman deluje in živi od prostovoljnih prispevkov, žal pa je leto, ki se počasi poslavlja, močno udarilo ljudi in tudi njihove živali. Letos so imeli zelo malo obiskovalcev, zato je preživetje parka na preizkušnji. A Jože Rožmanec ne obupuje, saj pravi, da sam ne potrebuje veliko. »To delam že od otroških let, brez prekinitve, do današnjih dni. Vse se je začelo, ko sem bil v četrtem razredu in sem našel poškodovanega srninega mladiča. Od takrat dalje mislim, da nikoli nisem bil brez živali,« je povedal in odkrito priznal, da je ta pot lepa, vendar tudi zelo težka. »Neprestano se odrekamo vsemu, mnogokrat tudi normalnemu življenju, samo zato, da lahko pomagamo živalim in vzdržujemo park.«

Prav zato se je oskrbnik živali odločil, da prek platforme gogetfunding, od koder gredo nakazana sredstva naravnost v njegove roke, nagovori zveste obiskovalce parka in tiste, ki jim skrb za živali ni tuja, za denarno pomoč.

Hrana je velik strošek

Vsaka žival je imela pred prihodom v park težko življenje in kot je povedal sogovornik, vsaka od njih še vedno nosi travme v sebi. Tudi starosta parka medved Tim, ki jih šteje že 20 let. »Če ga ne bi kupil, ko je bil star štiri mesece, bi pristal na pisalni mizi nekje v Italiji,« je povedal in dodal, da ga je pred leti prišel nekdo v njegov prostor ustrelit. »Od takrat dalje ima hude travme. Poleti, ko je vroče, se pogosto sam poškoduje, ko se do krvi popraska,« je povedal Rožmanec, ki se je moral junija letos posloviti tudi od enega od treh sibirskih tigrov. Te je lani odkupil in pripeljal iz Nemčije. V cirkusu so živeli dvanajst let. »Življenje v cirkusu je na živali pustilo posledice. Umrl je za rakom. Veš, da pride tisti moment, ko se moraš posloviti od živali, in takrat je zelo hudo.«

A živeti mora naprej za vse živali. Natančnega števila ne ve in v smehu pove: »Nikoli se nisem še spravil prešteti vseh zlatih ribic. Lahko pa rečem, da imamo vsaj 40 vrst živali. Med njimi so tudi medved, volkovi, sibirski tigri, rakun, želve, himalajski tari, mongolski polosel… Z vsako od teh živali se trudim vzpostaviti bližnji, prijateljski odnos,« je povedal in dodal, da morajo živali vsak dan jesti. »Samo tiger poje od sedem do devet kilogramov mesa na dan. Ker gre za plenilce v naravi, kosti zanj niso dobre. In to je pri hrani tudi najvišji strošek.« Nekaj zemlje ima v najemu, zato krmo pridela doma s košnjo. Od trgovcev dobijo sadje in zelenjavo, ko jima poteče rok. Kljub vsemu pa idej, kako bi živalim olepšal zadnja leta življenja, Jožetu Rožmancu ne zmanjka. Trenutno bo vse moči usmeril v zgraditev velike preletalnice, v kateri bo svoj novi dom dobila zlata mongolska orlica Ksena. »Res si želim, da bi ponovno poletela,« je povedal.