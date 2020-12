Šestletnega dečka so v nedeljo popoldan v enem od zagrebških blokov stisnila vrata dvigala in ga pri tem hudo poškodovala. »Njegovi kriki so se slišali po celi stavbi, celo na ulico,« o nesreči za hrvaške medije pravijo sosedi. Deček je na intenzivni negi priključen na respirator, zaradi hudih poškodb glave, prsnega koša in pljuč je njegovo življenje nekaj ur viselo na nitki. Prvič naj bi ga oživljali že v rešilcu, drugič ob prihodu v bolnišnico, z neuradnimi informacijami operirajo hrvaški mediji.

Včeraj naj bi bilo njegovo stanje že stabilno. Kaj se je sploh zgodilo? Oče in sin sta se odpravljala na sprehod, in medtem ko se je oče obuval, je otrok vstopil v dvigalo. Ko se je to začelo premikati, se je verjetno prestrašil, ga skušal ustaviti ali odpreti vrata. Ta so šestletnika stisnila, dvigalo se je ustavilo. Oče in sosed, ki sta bila prisotna ob nesreči, sta močno pretresena in sta zaradi šoka potrebovala zdravniško pomoč, intervencija pa ni pustila hladnih niti devetih gasilcev, sicer vajenih različnih grozot. Ti so na kraj pridrveli v rekordnem času, v neverjetnih treh minutah pa šestletnika izvlekli na varno. »V takšnih pogojih je to čudež,« so hitrost kolegov opisali zagrebški poklicni gasilci.

Po pripovedovanju sosedov v bloku je zgradba v središču hrvaške prestolnice stara, podobno tudi dvigalo, ki so ga pred kakšnim letom sicer prenovili, a očitno ne preveč dobro. »Mi, starejši, o tem ne razmišljamo, saj vemo, kako dvigalo deluje, a v tem je med vožnjo celo možno odpreti vrata. To je povsem neprimerno za otroke,« se o nevarnem dvigalu huduje eden od sosedov. Po navedbah načelnika mestnega urada za krizne razmere tovrstne nesreče niti niso tako redke, kot bi si mislili. »Ljudem vrata sicer običajno ukleščijo roko ali nogo. Zagrebški gasilci so dobro opremljeni in usposobljeni za takšne intervencije, zato lahko tako hitro pomagajo,« je za portal 24sata pojasnil Pavle Kalinić.

Februarja letos smo tudi pri nas pisali o (delovni) nesreči v dvigalu. V središču Ljubljane je umrl 71-letnik, ki ga je dvigalo v bloku med servisom stisnilo ob steno jaška. Podobna tragedija se je pred desetimi leti odvila tudi med popravilom dvigala v UKC Maribor. Vodja intervencije je takrat pojasnil, da take nesreče nikakor niso vsakodnevne, do takrat pa v karieri na kaj podobnega še ni naletel. tak