»Upam, da sem vam s tem pismom dala vedeti, da niste sami. Tudi vi ste na nek način pomagali meni, saj sem lahko dala ven svoja čustva,« je v svojem pismu zapisala sedmošolka Zala z osnovne šole Bršljin. »Gotovo imate tudi vi veliko različnih dogodivščin iz svojih mladih dni. Ko vam bo dolgčas, se spomnite kakšne. Boste videli, da vam bo toplo pri srcu,« pa je med drugim zapisal sedmošolec Jaka, prav tako z bršljinske šole.

Kar 1035 takšnih pisem mladih, polnih toplih in prijaznih besed, je do 20. novembra prispelo na naslov območnega združenja Rdečega križa, ki je mlade od vrtca do fakultete v začetku oktobra povabilo k pisanju pisem za starejše, akcijo pa naslovilo Nisi sam – pisma drobne pozornosti.

Povabilu so se odzvali v dveh dolenjskih vrtcih, trinajstih dolenjskih osnovnih in treh podružničnih šolah, štirih novomeških srednjih šolah, fakulteti za zdravstvene vede in novomeškem razvojno-izobraževalnem centru. V akciji je sodelovalo tudi 23 posameznikov (med njimi tudi ena družina) iz različnih krajev po Sloveniji.

Prostovoljci krajevnih organizacij združenja bodo pisma priložili novoletnim darilom, s katerimi vsako leto v predprazničnem času obdarijo občane, starejše od 79 let. Teh je v osmih dolenjskih občinah, ki jih pokriva novomeško območno združenje, po besedah sekretarke območnega združenja Barbare Ozimek okoli 4700. Da bo pisma deležen sleherni med njimi, so nekaj najlepših pisem tudi ponatisnili.