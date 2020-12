Protest zoper pritiske vlade na STA

Upoštevaje visoko kakovost in profesionalnost Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je ključna in nepogrešljiva za nepristransko in vsestransko obveščanje javnosti, ogorčeno protestiram zoper nezakonite in grobe pritiske vlade RS, ki poskuša demontirati ta temeljni informacijski servis slovenske družbe.