Videti je bilo, da nekdanja boksarka Viviane Obenauf živi sanjsko življenje. Štiriintridesetletnica iz Ria de Janeira se je že od otroštva ukvarjala s športom, najprej je blestela v nogometu, se lotila gimnastike, nastopila na olimpijskih igrah, na pragu polnoletnosti pa se podala v svet boksa in se trikrat borila za naslov svetovne prvakinje. Lani je končala kariero in odprla fitnes. Za vzdevkom zlato dekle pa se je očitno skrivalo nekaj temačnejšega.

Nasilna preteklost

Nekdanjo boksarko namreč preiskujejo zaradi suma umora 61-letnega moža, s katerim sta se poročila januarja letos. Osumljena je, da je na skupnem domu v Švici priznanega gastronoma s topim predmetom pretepla do smrti. Švicarski Blick poroča, da je bila Obenaufova pred štirimi leti že aretirana zaradi nasilja, ko jo je v enem od londonskih nočnih klubov neki moški skušal otipavati. Nadležno obnašanje je kaznovala z močnim udarcem, zaradi česar je bila nekaj ur v pridržanju. Nasilna naj bi bila tudi do nekdanjega fanta, dvigovalca uteži. Policijo je poklical, ker ga je v opitem stanju štirikrat ali petkrat boksnila, on pa ji je prisolil zaušnico. Zdi se, da nekdanjo mlado športnico v prihodnjih mesecih čaka še en boj. tak