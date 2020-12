Policijo so predsinočnjim nekaj po 22. uri obvestili, da sta se v Grgarskih Ravnah, najverjetneje z ogljikovim monoksidom, zastrupila nemška zakonca. Gospa, stara 61 let, ki se je slabo počutila, je na pomoč poklicala soseda. Prihitel je do nje in njenega 66-letnega moža ter takoj poklical reševalce. Ko so prispeli v Grgarske Ravne, je bila ženska še pri zavesti, mož pa ne več. Oskrbeli so ju s prvo pomočjo, nato pa odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.





Po prvih zbranih podatkih sta imela v spodnjem prostoru starejše hiše prižgan agregat za proizvodnjo električne energije. Na kraju so novogoriški poklicni gasilci izmerili visoko vrednost ogljikovega monoksida, običajno je presegla za več kot trikrat. Hišo so prezračili, policisti pa so danes opravili še ogled, da bi ugotovili vse okoliščine zastrupitve.

Ponovno opozarjajo, da do zastrupitve najpogosteje pride zaradi nepravilnega ravnanja z grelnimi telesi ali neustreznega vzdrževanja. Za preprečevanje nesreč s plinskimi gorilniki in drugimi grelnimi telesi sta zato pomembna redno in pravilno vzdrževanje ter zračenje prostorov. Treba je biti pozoren na požarno varnost in nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom, pri obojem sta ključna pravilna vgradnja in pravilno vzdrževanje kurilnih naprav, poudarja policija.

Če pride do zastrupitve, je treba prizadetemu čim prej pomagati iz kontaminiranega prostora. Pri tem moramo najprej poskrbeti za lastno varnost, torej odpreti vsa vrata in okna ter narediti prepih. V kontaminiranem prostoru čim manjkrat vdihnemo strupen zrak. mfr