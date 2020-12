»Pogojevanje izplačila z zahtevo po podatkih, za katere, kot se je izkazalo tudi po pojasnilih samega Ukoma poslanki SMC Janji Sluga, Ukom nima pooblastila, pač pa je do njih upravičena le vlada, je nedostojno,« so zapisali v skupnem sporočilu vodstva STA, uredniškega kolegija, sveta delavcev, zastopstva in sindikata novinarjev STA.

Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) po njihovi oceni z neplačilom nase prevzema odgovornost za nezakonito odtegovanje sredstev agenciji in za usodo okoli 100 zaposlenih, ki jim pred prazniki grozi, da ostanejo brez plačila. »In to v letu, ko zaposleni opravljamo izjemno delo pri obveščanju javnosti o epidemiji, ko smo naredili bistveno več vsebin kot lani in to v izjemno zahtevnih okoliščinah, ko smo bili tudi sami dnevno izpostavljeni nevarnosti okužbe,« so poudarili.

Brez sredstev za javno službo, kot navajajo, lahko STA izgubi okoli 70 zaposlenih, kar bi pomenilo, da ne bi več mogla opravljati svojega poslanstva in bi bilo ogroženo delovanje tiskovne agencije. »Ali drugače: Ukom želi očitno ukiniti STA, ki bi sicer prihodnje leto skupaj s samostojno državo praznovala 30 let,« so zapisali organi agencije.

Na STA so zato ponovno pozvali ministrski zbor in vse koalicijske partnerice, da ukrepajo in se postavijo za agencijo, ki dnevno poroča tudi o njihovih aktivnostih, preden bo prepozno. Pri tem so opozorili, da lahko z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev vzdržijo še nekaj časa, prav dolgo pa ne.

Obenem so se zahvalili vsem, ki so tiskovni agenciji v minulih dneh izkazali podporo. Ta jim veliko pomeni, saj dokazuje, da delajo dobro. Vsem svojim naročnikom so zagotovili, da bodo, dokler bodo obstajali, delali po istih profesionalnih standardih še naprej.

O sporu med Ukomom in STA je v petek med drugim razpravljal tudi odbor DZ za kulturo, pri tem pa sprejel tako koalicijske kot opozicijske predloge sklepov, povezane s financiranjem STA. Med drugim je pozval vlado, naj nemudoma izplača že zapadle obveznosti do STA, po drugi strani pa pozval STA, naj v skladu s pogodbo Ukomu kot predstavniku ustanovitelja posreduje zahtevano dokumentacijo. Vlado pozivajo še, naj ustavi pritiske na STA in se vzdrži blatenja agencije.