Svetlana Slapšak pravi v svoji kolumni v časopisu Večer »dovolj«. Jaz pa pravim: »Dost 'mam!«

Vsak dan nas zasipate z nesramnostmi in mržnjo. Vsak dan nam dopovedujete, da smo vas nevredni. Vsak dan nam grozite in nas žalite. Vsak dan nam sporočate, da nismo pravi, ker nismo oboževalci vaših nizkotnih ravnanj. Vsak dan nam kaj očitate. Vsak dan nam dopovedujete, da časopisi, ki jih beremo, in televizije, ki jih gledamo, ne prikazujejo resnice. Vsak dan nas zmerjate, se iz nas norčujete in nas zaničujete. Vsak dan nameščate »naše«. Vsak dan označujete »druge«. Vsak dan nas za kaj krivite in nam žugate, ker vas ne ubogamo. Vsak dan koga preganjate. Vsak dan, dan za dnem, nam kažete, da nas ne spoštujete, da vam za nas, ki vas ne obožujemo, ni mar. Vsak dan si želite, da bi nas lahko zamenjali.

Vendar pa država niste samo vi in država ni vaša last.

Jaz nisem pulover in ne predpražnik. Nisem ubogljiva in nisem vaša oboževalka. Nisem »banda hudičeva komunistična«, kot radi pišejo vaši oboževalci. Sem levičarka in državljanka Republike Slovenije in vam sporočam: Dost 'mam te norije! Dost 'mam vaših groženj in vašega norčevanja. Dost 'mam zaničevanja in sovraštva. Dost 'mam ošabnosti in napuha vas, vladajočih, in primitivizma vaših kmetičev! Dost 'mam in dovolj vas imam(o).

Magda Plementaš Lombar

Kranj