Trenutno se preveč govori o stojnicah s kuhanim vinom ter premalo o medicinskem osebju in negovalcih, ki morajo delati pod hudimi pritiski na intenzivni negi in v domovih za starejše, pravi Angela Merkel. Kanclerka je posvarila, da so razmere še vedno resne. »Samo z upanjem ne bomo več napredovali,« je opozorila.

Trenutni ukrepi ne zadostujejo, da bi se znižalo visoko številno na novo potrjenih okužb dnevno, to po oceni Merklove pomeni, da zime ne bo mogoče preživeti brez dodatnih ukrepov. Tako bi morali že pred božičem oblikovati nov načrt glede zaostritve ukrepov, je prepričana. Napovedala je še, da se bo o tem v prihodnjih dneh pogovorila z ministrskimi predsedniki dežel.

Že pred tem je minister za gospodarstvo Peter Altmaier opozoril, da so trenutni ukrepi nezadostni. Nemški Inštitut Roberta Kocha za nadzor nad boleznimi je danes poročal o 12.332 novih okužbah z novim koronavirusom, kar je več kot tisoč več v primerjavi z 30. novembrom. Številke o novih okužbah v nedeljo in ponedeljek so običajno nižje, saj ob koncih tedna izvedejo tudi manj testov. Po podatkih nemških pristojnih oblasti je v zadnjih 24 urah umrlo 147 bolnikov s covidom-19, kar je nekoliko več kot pred tednom dni, ko je umrlo 125 bolnikov.

V Rusiji začeli s cepljenjem V Rusiji so v soboto začeli s cepljenjem proti covidu-19. Najprej bodo cepili zdravstvene delavce in ostale, pri katerih je večje nevarnost okužbe. Rusija je proizvedla skoraj dva milijona odmerkov cepiva Sputnik V. Cepivo so registrirali že avgusta, še preden se je začela tretja faza kliničnega preizkušanja. Njegova učinkovitost je po besedah tistih, ki so ga razvili, 95-odstotna.

V BiH v zadnjem dnevu 436 novih okužb, umrlo 55 bolnikov s covidom-19 V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah po 1700 testih potrdili 436 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 55 bolnikov s covidom-19. Razmeroma majhno število novih okužb je posledica manjšega števila testiranj na okužbo, ki je običajno ob koncih tedna. V Federaciji BiH je ob 351 novih okužbah v zadnjem dnevu umrlo 39 bolnikov, v Republiki srbski pa ob 85 novih okužbah 16 bolnikov. Po ocenah zdravstvenih strokovnjakov so epidemiološke razmere v državi stabilne. Na območju distrikta Brčko so zaradi izboljšanja razmer od danes znova odprti gostinski obrati in storitvene dejavnosti, ki so jih zaprli pred dvema tednoma. Tako kot v Federaciji BiH pa ostaja v veljavi nočna prepoved gibanja.

V Srbiji covid-19 zahteval več kot 2000 življenj Covid-19 je v Srbiji zahteval več kot 2000 življenj, potem ko je v zadnjih 24 urah umrlo še 56 bolnikov. Umrlo jih je skupno 2005, je sporočilo ministrstvo zdravje. V zadnjih 24 urah so potrdili 6557 novih okužb z novim koronavirusom ob opravljenih 15.697 testih. V Srbiji od minulega petka veljajo zaostreni ukrepi. Restavracije, lokali, nočni klubi in splavi so med delavniki odprti od 5. do 17. ure. Zaprti morajo biti od petka od 17. ure do ponedeljka do 5. ure. Dostava hrane je mogoča 24 ur na dan, neprekinjeno so lahko odprte tudi lekarne in bencinske črpalke. Konec tedna, v enakem obdobju kot gostinski lokali, so zaprti tudi trgovski centri in trgovine z oblačili. Takrat so zaprti tudi fitnesi, frizerski in kozmetični saloni, bazeni ter športni objekti in površine.