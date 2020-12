Kliton Bozgo o tem, da ni avtor izjave »ova noč nije bila moja dan«

“Nikoli nisem tega rekel. To bom drugače razložil. Ko sem prišel iz Albanije v Zagreb, nisem poznal niti ene besede. Ko sem prišel iz Hrvaške v Slovenijo sem vedel, kaj je jutro, kaj je večer, kaj je noč in kaj je dan. A če je to ljudem v veselje, naj jim bo.”