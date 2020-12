Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je osumljeni v prvo trgovino vlomil tako, da je v steklena vrata vrgel kamen, vstopil v predprostor, nato pa pomična vrata s silo telesa razprl in vstopil v trgovino. Pri blagajni je ukradel več različnih znamk cigaret ter pobegnil s kolesom, s svojim ravnanjem pa povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Nekaj dni pozneje je v drugi trgovini s kladivom razbil steklo vhodnih vrat, vstopil v predprostor, nato ponovno s silo telesa razprl pomična vrata, jih ob tem poškodoval in vstopil v trgovino. Od tam je spet odnesel večjo količino cigaret in povzročil za okoli 5000 evrov škode ter pobegnil s kolesom.

Z zbiranjem obvestil in dokazov so ga izsledili in pridržali. Na podlagi sodne odredbe so pri njem opravili hišno preiskavo, med katero so našli in mu zasegli več vrst in znamk cigaret, medtem ko je večino že uspel prodati na ulici. V hišni preiskavi so našli tudi kladivo, s katerim je v eni od obeh trgovin razbil steklo.