Na vodstvu stranke so obravnavali trenutno politično situacijo ter položaj stranke DeSUS v vladi in koaliciji. »Nadaljevali smo tudi pogovor s poslansko skupino. Zame kot predsednika stranke je ključno dobro sodelovanje med vodstvom stranke in poslansko skupino ter seveda z organi stranke,« je pojasnil in naznanil, da bo v kratkem sklical tudi izvršni odbor stranke. Pred tem bodo imeli še eno srečanje med vodstvom stranke in poslansko skupino. »Potrebujemo nadaljevanje tega pogovora glede na aktualne politične razmere. Očitno bo treba sprejeti tudi določene odločitve.«

Brez ambicij po zasedanju položajev v vladi »Kot predsednik stranke ne nameravam sodelovati v vladi Janeza Janše, to sem mu tudi povedal, ko me je povabil na pogovor, še ko sem bil kandidat za predsednika stranke. V vladi ne želim sodelovati, kot sem javno že povedal leta 2018, dvakrat sem že sodeloval in ne želim še tretjič,« je izpostavil. Odločitev, da v vladi ne bo sodeloval, je le njegova in ne strankarsko kolektivna, je izpostavil. »V politiko nisem prišel nazaj, da bi bil ponovno minister, ampak zato, ker želim da bo stranka DeSUS še naprej parlamentarna stranka in ker mislim, da bi bilo škoda, da upokojenci in drugi ne bi imeli v državnem zboru svojega zastopnika,« je pojasnil. Izjava predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca po zasedanju vrha stranke.