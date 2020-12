Tako kaže danes objavljeno poročilo Svetovnega sklada za naravo (WWF). Požari v Avstraliji so bili še posebej uničujoči za koale, ki živijo samo v tej državi, saj koale ne bežijo pred ognjem, ampak ostanejo na svojih drevesih. Najhuje je bilo na otoku Kangaroo v Južni Avstraliji, kjer je zaradi požarov po ocenah naravovarstvene skupine umrlo ali bilo poškodovanih več kot 41.000 koal. Več kot 11.000 koal je bilo prizadetih v zvezni državi Viktorija, skoraj 8.000 v Novem Južnem Walesu in skoraj 900 v Queenslandu.

Skupno je zaradi ognjenih zubljev v Avstraliji po navedbah WWF poginilo skoraj tri milijarde živali, od tega 143 milijonov sesalcev, 2,46 milijarde plazilcev ter 181 milijonov ptic in 51 milijonov žab, ki so bile poleg tega izpostavljene še zastrupitvam z dimom, stresu zaradi vročine ter dehidraciji.

Zgorelo za polovico Nemčije veliko območje

Na vzhodu in jugu Avstralije je v požarih zgorelo približno 19 milijonov hektarjev površin, kar ustreza velikosti približno polovici Nemčije. Direktor WWF Avstralija Dermot O'Gorman je ob tem sporočil, da že delajo na načrtu za regeneracijo območja. Napovedal je tudi optimistično vizijo: do leta 2050 naj bi se število koal na vzhodu Avstralije podvojilo.

Hkrati so iz WWF sporočili, da je število koal, ki so jih prizadeli najnovejši požari »globoko pretresljivo«. »Ljudje so bili šokirani nad našimi raziskavami in so mi rekli: Ne moremo dovoliti, da bi se katastrofe nadaljevale tudi v prihodnosti,« je dejal vodja študije o vplivih požarov na živali v Avstraliji Chris Dickman. V skladu z načrtom Koale za vedno namerava WWF v Avstraliji testirati drone, s katerimi bi tresli semena in tako vzpostavljali koridorje za koale. Prav tako nameravajo vzpostaviti sklad, s katerim bi lastnike zemljišč vzpodbudili, da bi uredili varna pribežališča za koale.