Glasovalo je 5,2 milijona od skupno 20 milijonov registriranih volivcev. 69 odstotkov volivcev je tako sledilo pozivom opozicije, naj bojkotirajo volitve.

Samooklicani začasni predsednik Guaido, ki ga podpira več kot 50 držav, je poudaril, da je večina Venezuelcev očitno zavrnila volitve. »Venezuela je obrnila hrbet Maduru in njegovim prevaram,« je izpostavil.

Poleg ZDA je tudi Organizacija ameriških držav (OAS) sporočila, da ne priznava veljavnosti volitev. Brazilski zunanji minister Ernesto Araujo pa je volitve označil za volilno farso.

Da izida volitev ne bodo priznale, so že v nedeljo sporočile Kanada, Kolumbija, Kostarika in Panama. Evropski parlament pa na volitve ni poslal opazovalcev, ker da niso ustvarjeni pogoji za svobodne, pregledne in verodostojne volitve.sta