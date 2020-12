Danes objavljeni izsledki analize, ki jo skupaj pripravljajo nemška nevladna organizacija Germanwatch, nemški inštitut New Climate Institute in globalna mreža okoljskih nevladnih organizacij Climate Action Network (CAN), kažejo mešano sliko uspešnosti EU in njenih članic pri zniževanju emisij oz. učinkovitosti podnebne in energetske politike.

Medtem ko so skandinavske članice EU povsem na vrhu lestvice najbolj uspešnih, visoko pa je tudi EU kot celota, pa so predvsem članice iz srednje in vzhodne Evrope, kot so Madžarska, Poljska in Češka, bistveno manj uspešne, so rezultate analize predstavili v CAN.

Švedska se je uvrstila povsem na vrh lestvice. Zasedla je 4. mesto, saj prvih treh v analizi niso podelili. Skandinavska država je tako najuspešnejša četrto leto zapored. Od evropskih držav ji v deseterici sledijo Združeno kraljestvo (5. mesto), Danska (6. mesto) in Norveška (8. mesto).

Finska je npr. na 11. mestu, Latvija in Litva sta na 13. in 15. mestu, Švica pa na 14. mestu. EU kot celota se je uvrstila na 16. mesto in napredovala z 22. mesta glede na lansko lestvico, Portugalska je napredovala s 25. na 17. mesto, takoj za njo pa sta se uvrstili Hrvaška in Nemčija, ki sta prav tako napredovali.

Slovenija med državami, ki so najbolj nazadovale Najbolj so medtem pri dinamiki znižanja emisij in učinkovitosti podnebne politike nazadovale Slovenija (s 37,02 točke je padla s 44. na 51. mesto), Španija (s 34. na 41. mesto), Belgija (s 35. na 40. mesto) in Grčija (z 28. na 34. mesto). Poljska je ob blagem napredku na 48. mestu, Madžarska in Češka pa ob slabšem rezultatu na 50. in 47. mestu. Kako slabo je slovensko uresničevanje zavez iz pariškega podnebnega sporazuma priča tudi dejstvo, da smo po številu točk bliže ZDA (19,75 točke), ki so s prihodom Donalda Trumpa v Belo hišo od sporazuma celo odstopile ter so uvrščene na zadnje mesto, kot pa povprečju EU. Pred nami so tudi Bolgarija, Alžirija, Belorusija, Kitajska, Mehika, Romunija, Tajska, Brazilija, Indonezija, Egipt, Ukrajina in še mnoge druge države. A avtorji opozarjajo, da tudi Švedska, denimo zaradi velike porabe energije na prebivalca, ni nek »podnebni vzor«. Obenem Švedska tako kot nobena druga analizirana država ali skupnost držav ni na poti izpolnitve ciljev iz pariškega podnebnega sporazuma. Ravno zaradi tega prva tri mesta na lestvici ostajajo nerazdeljena.