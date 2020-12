Nobena od držav, ki skupaj prispevajo večino globalnih emisij toplogrednih plinov, še ni na poti znižanja izpustov toplogrednih plinov v skladu s pariškim podnebnim dogovorom. Slovenija je pri tem med najmanj uspešnimi, kaže danes objavljena raziskava Climate Change Performance Index 2021, ki so jo skupaj pripravili nemška nevladna organizacija Germanwatch, nemški inštitut New Climate Institute in globalna mreža okoljskih nevladnih organizacij Climate Action Network (CAN).

Analiza, ki je zajela 57 držav, vključno s celotno EU, je na podlagi podatkov za leto 2018 pokazala, da so se emisije, čeprav so upadle v nekaj več kot polovici držav, na globalni ravni celo nekoliko povečale. V dveh tretjinah držav predstavljajo obnovljivi viri več kot 10 odstotkov energetske mešanice, le v 12 državah pa ta delež presega 20 odstotkov.

Slovenija na evropskem dnu

Avtorji raziskave so opozorili na zelo raznoliko sliko uspešnosti držav pri učinkovitosti podnebne in energetske politike. Medtem ko so skandinavske članice EU povsem na vrhu lestvice najbolj uspešnih, visoko pa je tudi EU kot celota, pa so predvsem članice iz srednje in vzhodne Evrope bistveno manj uspešne.

Na vrhu lestvice že četrto leto zapored Švedska. Zasedla je 4. mesto. Od evropskih držav ji v deseterici sledijo Združeno kraljestvo (5. mesto), Danska (6. mesto) in Norveška (8. mesto). EU kot celota se je uvrstila na 16. mesto, kar je šest mest bolje kot lani. Najbolj je napredovala Portugalska, s 25. na 17. mesto, takoj za njo pa sta se uvrstili Hrvaška in Nemčija, ki sta prav tako napredovali.

Najbolj so pri dinamiki znižanja emisij in učinkovitosti podnebne politike nazadovale Slovenija (s 44. je padla na 51. mesto), Španija (s 34. na 41. mesto), Belgija (s 35. na 40. mesto) in Grčija (z 28. na 34. mesto). Poljska je ob blagem napredku na 48. mestu, Madžarska in Češka pa ob slabšem rezultatu na 50. in 47. mestu.

Najbolj zaskrbljujoče je, da je na dnu lestvice velika največjih svetovnih gospodarstev. ZDA so se znašle na zadnjem, 61. mestu so se znašle ZDA, tik pred njimi je Savdska Arabija. Kanada je na 58., Avstralija na 54., Južna Koreja na 53., Rusija na 52. mestu in Japonska na 45. mestu. Kitajska kot največje od razvijajočih se gospodarstev je na 33. mestu.

Avtorji raziskave so svetovne države še enkrat več opozorili, da se je svet, ko gre za boj proti podnebnim spremembam, znašel na prelomni točki. Pristojne so pozvali, naj okrevanje po koronski krizi zastavijo tako, da bodo podnebno ukrepanje okrepile.