Delež pozitivnih izidov testov je včeraj tako znašal 27,41 odstotka. Umrlo je 52 bolnikov s covidom-19. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 81 pacientov, dan prej 112. Skupaj je bilo odpuščenih 44 covidnih pacientov, vseh odpustov čez vikend pa je bilo 95, kar je manj kot običajno. Skupno 1301 pacient je čez vikend potreboval bolnišnično oskrbo. Največ okuženih je v Pomurski regiji, ki ji sledita Koroška in Posavska, najmanj okuženih ima Goriška regija, je navedel vladni govorec Jelko Kacin.

»Stanje je vsekakor daleč od tega, da bi bilo ugodno. Večina postelj, namenjenih za zdravljenje covida, je zasedenih,« je navedla Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Še vedno je hospitaliziranih več moških kot žensk, starostni razpon bolnikov je od 17 do 93 let.

Opredelila se je tudi do napovedanega množičnega testiranja s hitrimi testi, ki je po njenem lahko uspešno, če posamezniki upoštevajo tudi ostale ukrepe za varovanje pred okužbami s koronavirusom. »Množično testiranje je samo še en kamenček v mozaiku, ne more pa nadomestiti ostalih ukrepov,« je navedla.