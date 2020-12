Pred dvema tednoma so v ameriški zvezni državi Utah opazili nekaj metrov visok in nenavaden kovinski monolit. Ker je bil zasidran v tla, po mnenju uslužbencev urada za varstvo narave, ki so strukturo odkrili, na lokacijo ni bil izpuščen z višine, ampak pripeljan po tleh. Monolit je čez nekaj dni s prvotne lokacije izginil, se je pa pojavil še na drugih lokacijah. Monolit je vzniknil na vrhu gore Pine Mountain v Kaliforniji, nato pa še v Romuniji.

Nepojasnjen pojav monolita je hitro odprl vprašanja mnogih radovednežev, ki so njegov obstoj začeli povezovati z obstojem nezemljanov. Struktura mnoge spominja na črni monolit iz filma 2001: Odiseja v vesolju (Stanley Kubrick), ki se je prav tako na Zemlji pojavil sprva nepojasnjeno.

Monolit v Utahu, ZDA.

»Domnevam, da so nekateri vesoljci, navihani in grozni najstniki odšli od doma z NLP staršev in začeli saditi kovinske monolite po svetu. Najprej v Utahu, nato pa še v Piatra Neamt. Počaščen sem, da so izbrali naše mesto,« je šaljivo zapisal facebook uporabnik iz Romunije.

Nedavno je odgovornost za monolite prevzela skupina umetnikov Most Famous Artist (Najbolj znani umetnik), ki je na svojem Instagram profilu objavila fotografije treh monolitov in dodala, da obstaja še četrti, monolite pa so ponudili tudi na dražbi.