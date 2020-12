Ob morju bodo posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V torek bo oblačno. Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Meja sneženja bo med 600 in 900 metri nadmorske višine. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ob morju zmeren jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: V visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V sredo bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo suho vreme.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se počasi pomika nad osrednji Balkan, naslednja pa iznad jugozahodne Evrope potuje proti zahodnemu Sredozemlju. V višinah k nam od juga doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni Italiji in v zahodni Hrvaški bodo nastajale krajevne plohe, ki jih bo višinski zračni tok nosil proti severovzhodu. V torek bo v krajih zahodno od nas dopoldne začelo deževati, dež se bo širil proti vzhodu. V sosednjih krajih Madžarske ter v vzhodni Avstriji in vzhodni Hrvaški bo večino dneva suho. V Istri in Kvarnerju se bo krepil jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek se bo vremenska obremenitev okrepila, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.