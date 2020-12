Tudi v devetem poskusu v ligi ABA košarkarji Primorske niso prišli do prve zmage v letošnji sezoni jadranskega tekmovanja. A to niti ni največja težava koprskega kluba v tem trenutku. Ob pomanjkanju financ je znova na kocki njegov obstoj, kot je bil že sredi septembra. Usoda obalnega kluba naj bi bila znana v prihodnjih dneh.

Čeprav so pri Krki še kako dobro vedeli za težave Primorske, še posebno po odhodu Bojana Radulovića pod obročema, tega v prvem polčasu niso znali izkoristiti. Kljub pomanjkanju centimetrov so bili Koprčani ob polčasu poravnani z Novomeščani po skokih, za kar sta imela največ zaslug Erjon Kastrati in Urban Durnik. Predvsem Durnik je zaradi izjemno borbene predstave povzročal številne težave dolenjskemu moštvu, ki je igralo brez prave energije, kar je močno jezilo trenerja Vladimirja Anzulovića.

V nadaljevanju je bila slika na parketu dvorane Leona Štuklja povsem drugačna. Primorski je, kot že velikokrat v tej sezoni, pošla sapa, zato naenkrat v napadu ni bilo več pravih rešitev. Zato so imeli zasluge tudi Novomeščani, ki so zaigrali precej bolj agresivno, obenem pa v napadu naravnali merilne naprave, zadeli tudi nekaj težkih metov in na koncu brez težav prišli do tretje zmage v sezoni.

»Postavili smo si cilj, da to tekmo moramo dobiti. Imeli smo slabo situacijo med premorom, zato nismo mogli trenirati, kot bi si želel. Ta ekipa pa brez pravega treninga ne more igrati na visoki ravni. Zato sem vesel zmage in hkrati prepričan, da bomo sčasoma delovali bolje,« je povedal trener Krke Vladimir Anzulović, strateg Primorske. Andrej Žakelj je dodal: »Krka je zasluženo prišla do zmage. Poznalo se je, da imajo širšo ekipo. Začeli smo dobro, nato pa v drugem polčasu delali napake pri skoku in pri podajah. Vseeno sem zadovoljen, da se do konca nismo predali.«

Liga ABA, 9. krog: Crvena zvezda – Budućnost 65:67 (20:17, 39:44, 55:56, Davidovac 13; Ivanović 20), Mega – Split 91:75 (29:22, 40:33, 61:44, Petrušev 32; Čampara 12, Mesiček 10), Mornar – Partizan 77:76 po podaljšku (15:22, 33:39, 54:51, 70:70, Pullen 19; Miller-McIntyre 21), Igokea – Borac 73:71 (21:17, 39:32, 58:53, Jovanović in Jošilo po 16; Todorović 17), Zadar – Olimpija prestavljeno na še nedoločen termin.

Krka – Primorska 74:57 (18:19, 33:28, 52:38) Liga ABA, 9. krog. Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Petek, Javor (oba Slovenija), Peić (Hrvaška). Krka: Stergar, Jančar Jarc, Camphor 15 (3-2), Stipčević 14 (6-6), Vrabac 6 (3-2), Barič 9 (3-2), Kosi 2, Škifić 11 (2-2), Škedelj 1 (2-1), Lapornik 8 (4-4), Rebec 8, Vučetić, trener: Anzulović. Primorska: Dornik 2 (1-0), Šuster, Durnik 19 (2-1), Benigar, Flerin, Rojc 5 (4-1), Kastrati 10 (4-3), Hrabar 3, Macura 7 (4-3), Nemanič, Vončina 11 (2-2), trener: Žakelj. Prosti meti: Krka 23-19, Primorska 17-10. Met za dve točki: Krka 27-14, Primorska 28-16. Met za tri točke: Krka 25-9, Primorska 23-5. Skoki: Krka 28 (18 + 10), Primorska 25 (18 + 7). Osebne napake: Krka 23, Primorska 21. Igralec tekme: Rok Stipčević (Krka). Semafor: 2:5 (4. minuta), 9:15 (7), 21:23 (14), 31:26 (18), 35:31 (23), 43:36 (27), 54:40 (33), 62:51 (37).