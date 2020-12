Trideset let kaosa

V Somaliji že 30 let divja državljanska vojna in kljub prizadevanjem mednarodne skupnosti, zlasti Afriške unije in ZDA, osrednja vlada v Mogadišu še vedno nima nadzora nad svojimi ozemlji, tudi ne prek zveznih držav. Kot pravijo v ljubljanskem Mednarodnem inštitutu za Bližnji vzhod in Balkan (IFIMES), se v zadnjih letih zaradi vmešavanja predvsem zalivskih držav zaostrujejo napetosti med osrednjo vlado in vladami zveznih držav, zlasti pogosto zaradi črpanja nafte. Medtem ko Katar in Turčija podpirata osrednjo vlado, Združeni arabski emirati in Savdska Arabija podpirajo vlade zveznih držav, ki se upirajo Mogadišu. Konflikt med Mogadišem in zvezno državo Jubaland, ki sta jo podpirala Riad in Abu Dabi, se je na primer letos spomladi sprevrgel v oborožen spopad, ki ga je mednarodna skupnost ustavila. Poseben primer je odcepljena štirimilijonska Republika Somaliland, ki je v konfliktu z Mogadišem že od leta 1991. Ni presenetljivo, da Somaliland močno podpirata Riad in Abu Dabi, saj je ta del mednarodno priznane Somalije v neposredni bližini Jemna.