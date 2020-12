Mednarodno žirijo 17. Animateke so sestavljali Dalibor Barić, Olga Bobrowska, Paola Bristot, Kamila Dohnalova in Andrej Štular. Ti so na sinočnji podelitvi nagrad oznanili, da so veliko festivalsko nagrado, vredno 1000 evrov, soglasno namenili švicarskemu filmu Povprečna sreča (Average Happiness) v režiji Maje Gehrig.

Kot so presodili, je nagrajeni film v tekmovalnem programu vzhodno- in srednjeevropskih filmov izstopal tako po vizualni kot po zvočni vitalnosti. »Nagrado podeljujemo domiselnemu in ironičnemu mojstrstvu, ki pokaže absurdnost statistike in vizualizacije podatkov, v elemente – grafe, diagrame in grafikone – pa vdihne slikovito in čutno življenje,« so zapisali v utemeljitvi. Vsak od članov je po enemu filmu namenil tudi posebno omembo: Barić je izbral film Skorja (Samuel Patthey in Silvain Monney), Olga Bobrowska Sogni al campo Mare Cerri in Magde Guidi, Paola Bristot Zadnjo večerjo Piotra Dumala, Kamila Dohnalova Deželo gorečih src (Francesco Mescolini, Valentino Presti in Marco Rinicella), Štular pa film Dogodki za pozabo Marka Tadića. V istem tekmovalnem sklopu je najbolj všečen film izbralo še občinstvo – gledalci so se odločili za srbski film Blatni dnevnikVuka Palibrka.

V tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope je nagrado prejela britansko-portugalska koprodukcija Naprej (Ahead), ki jo podpisuje Ala Nunu Leszynska. »Film nas je prepričal z ravno pravšnjo količino vizualnih detajlov, kakovostnih zvokov in zgodbe, ki kakor sestavljanka tvorijo popolno celoto. Vsaka komponenta izkoristi svoj potencial in niti ena sekunda ni neuporabljena,« je zapisala študentska žirija, ki je posebno omembo namenila še filmu Frnikole (Marbles) poljske avtorice Natalie Spychala.

Svojega favorita je med filmi iz Slonovega tekmovalnega programa izbrala tudi petčlanska otroška žirija. Nagradila je film Matilda in rezervna glava litovskega režiserja Ignasa Meilunasa, katerega sporočilo je, »da si je kljub učenju treba vzeti čas tudi za igro«, kot so pojasnili v utemeljitvi. kul