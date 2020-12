Dve šesti mesti ter po eno peto in sedmo na posamičnih tekmah in 12. v štafeti – to je Fakov izkupiček na prvih dveh postajah svetovnega pokala v Kontiolahtiju. Na sobotni zasledovalni tekmi je 33-letnik startal kot šesti po četrtkovem sprintu, prav v zadnji četrtini tekme pa je zamudil prve stopničke po OI 2018 v Pjongčangu, ko je osvojil srebro na 20 kilometrov.

V mehurčku na prizorišču, kjer je leta 2015 osvojil naslov svetovnega prvaka na 15 kilometrov s skupinskim startom, je Fak na prvih treh posamičnih tekmah zadel kar 39 strelov od skupno 40. Na sobotnih treh strelskih serijah je podrl vseh 15 tarč in bil četrti, zato je zadišalo po stopničkah po skoraj treh letih. Toda na zadnjem streljanju je enkrat zgrešil, dokončno pa ga je pokopal slab tek. Nazadoval je na šesto mesto, po zadnjem strelskem nastopu pa se je na vrh zavihtel Šved Sebastian Samuelsson, ki je prehitel do takrat vodilnega Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja.

Z odličnim tekom v zadnjih kilometrih sta Faka prehitela še Francoz Fabien Claude (trije zgrešeni streli) in Norvežan Sturla Holm Laegreid (1). Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel 23-letni Samuelsson (v sprintu 18.), olimpijski podprvak v zasledovanju, Fak je bil šesti, Klemen Bauer 24., medtem ko se Rok Tršan in Miha Dovžan v sprintu nista uvrstila med najboljših 60, ki so imeli pravico nastopa na zasledovanju. »Spet šesto mesto, očitno ni šlo višje. Na zadnjem streljanju sem zgrešil en strel, a moram biti kar zadovoljen. Na strelišču je bilo vetrovno, želel pa bi si, da bi še hitreje tekel,« je ocenil Jakov Fak, trenutno tretji v svetovnem pokalu, ki upa, da bo na naslednji postaji svetovnega pokala v Hochfilznu v Avstriji še boljši.

Na prvi štafetni tekmi v sezoni je nastopilo 24 reprezentanc, zmagali so Norvežani, Slovenci so bili 12. V slovenskem kvartetu je najprej šel na progo Miha Dovžan, zgrešil dva od desetih strelov in Slovenija je bila po prvi predaji 17. (+ 56,4). Fak jo je ob le enem zgrešenem strelu popeljal na deveto (+ 35,5), na 12. mesto je nazadovala po nastopu Bauerja (za deset tarč je porabil vseh šest dodatnih strelov in moral enkrat v kazenski krog, + 2:24,5), Rok Tršan pa jo je kljub dvema zgrešenima streloma obdržal na tem položaju (+ 3:38,1). Glavni trener Uroš Velepec je takole ocenil nastop slovenske štafete: »Trenutno smo deveti v pokalu narodov, in če bi se uvrstili na to mesto, bi bilo to v skladu s pričakovanji in željami. Štafeta je taka, da morajo vsi fantje narediti dobro, če želiš biti dober. Toda bilo je 24 reprezentanc, kar pomeni, da smo še vedno v prvi polovici.«

Na ženski zasledovalni tekmi je kot edina Slovenka nastopila Lea Einfalt in končala na 56. mestu (+ 6:36,5, 5 zgrešenih strelov). V soboto bi morala sodelovati tudi slovenska ženska štafeta, a zaradi bolezni Nike Vindišar, ki že okreva v domovini, ni tekmovala.