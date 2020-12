Covida-19 in njegovih daljnosežnih posledic še ne poznamo dovolj, je v predprazničnem nagovoru opozoril minister za zdravje Tomaž Gantar. »Vsak dan sicer nestrpno pričakujemo informacije o možnosti učinkovitega in varnega cepljenja, ki je v preteklosti človeštvo že rešilo mnogih smrtnih bolezni, vendar moramo do takrat z veliko mero potrpljenja poskrbeti, da bo žrtev te bolezni čim manj in da kar se da omejimo tudi veliko gospodarsko škodo, ki jo bomo čutili še dolgo,« je poudaril. Po oceni poznavalcev trenutnih političnih razmer skuša Gantar z umirjenim tonom poskrbeti za protiutež zastraševanju, ki v Sloveniji ni prispevalo k umirjanju epidemije. V tokratnem prevzemanju pobude pa je čutiti tudi okrepljen položaj DeSUS po izvolitvi Karla Erjavca na mesto predsednika stranke.

Namen zaščitnih ukrepov je po Gantarjevih besedah po vsem svetu enak: medsebojne stike je treba omejiti na najožji krog in s tem preprečiti širjenje virusa. Prav tako nujna je uporaba zaščitnih sredstev in spoštovanje higienskih ukrepov, ugotavlja minister. »Neupoštevanje manjšine gre v škodo večine, ki navodila spoštuje. Žal prihaja do tega tudi v naši državi, kjer so praktično identični ukrepi manj učinkoviti kot drugod,« je opažal v nagovoru državljanom oziroma prebivalcem Slovenije. Zaščitni ukrepi so rezultat izkušenj mnogih držav in strokovnih usmeritev, je zatrdil, ne pa leve ali desne politike oziroma tako ali drugače obarvane vlade.

»Močno preobremenjeni zdravstveni delavci delujejo na robu svojih zmogljivosti in zelo tanka meja nas loči od roba prepada. Korak preko lahko predstavljajo bližajoči se prazniki, po drugi strani pa imamo na razpolago še (zelo) malo časa, da stopimo korak nazaj in se na tak način izognemo katastrofi. Izbira je v naših rokah,« ugotavlja zdravstveni minister. Do obdobja, ko bo na razpolago ustrezno cepivo, »moramo prav vsi omejiti vse nenujne stik«, je dodal Gantar, ki si želi, da bi lahko težko leto vendarle sklenili z optimizmom. nk