Jezero so v hitri intervenciji pregledali blejski gasilci s potapljači in Podvodna reševalna služba Bled. V vodi zaradi vozila po vseh do sedaj opravljenih preverjanjih ni nobene osebe. Nastala je škoda na vozilu, ki so ga iz jezera že odstranili, so sporočili s PU Kranj.

Proti vozniku poteka prekrškovni postopek zaradi neustrezne zapustitve vozila.