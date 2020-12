"Zelo trdo bomo delali, da bi dosegli dogovor," je ob prihodu v Bruselj napovedal Frost. "Videli bomo, če bomo lahko napredovali," pa je bil v soboto zvečer previdnejši Barnier.

Pogajalca sta v petek zvečer sporočila, da so po tednu intenzivnih pogajanj ugotovili, da pogoji za dogovor o prihodnjih odnosih niso izpolnjeni zaradi velikih razhajanj pri enakih konkurenčnih pogojih, upravljanju in ribištvu.

Pogajanja so tako prekinili do danes, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v soboto po telefonu govorila z britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Kot je sporočila po pogovoru, razlike med stranema ostajajo, a se bodo pogajanja nadaljevala, sama pa se bo v ponedeljek znova slišala z Johnsonom.

V zadnjem času so se sicer pojavile razpoke v enotnosti EU, ki je dolgo trdno stala za Barnierjem. Francija je v petek celo zagrozila z vetom, če dogovor ne bi izpolnjeval njenih zahtev glede ribištva.

Bruslju in Londonu se čas za sklenitev dogovora izteka. Sklenjen mora biti najkasneje do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu. Če ga do takrat ne bo, bodo namreč trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar pomeni carine in kvote.

Britanska vlada namerava sicer v ponedeljek v spodnji dom poslati dva zakonska predloga, s katerima bi namerno kršila ločitveni dogovor z EU. Šlo bo za določila glede notranjega trga in prihodnjega sistema obdavčevanja, ki naj bi predstavljala varnostno mrežo za zagotovitev integritete enotnega trga Združenega kraljestva in podprlo mirovni proces na Severnem Irskem.