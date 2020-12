»V naši osnovni dejavnosti, ki je najem celovite ponudbe prireditvenih komponent, bomo imeli samo 10 odstotkov lanskega prometa,« pojasni direktorica Mira Petre. »Šotore izposojamo za velike prireditve, kot sta tisti v Planici in na Pokljuki, za sejme v Celju, Ljubljani, Gornji Radgoni in Komendi. V Komendi sploh vse dogajanje poteka pod šotori. Izposojamo jih tudi za različne druge prireditve, predvsem koncerte, poroke, srečanja v okviru podjetij in druga slavja. Letos je vse to odpadlo, pa tudi za prihodnje leto, vsaj spomladi, obeti niso najboljši. Tudi v Avstriji in Italiji, kjer smo lani naredili okoli četrtino prometa, ni bilo zaslužka. S postavljanjem nadstreškov in šotorov za potrebe zdravstva med epidemijo – bolnišnic, zdravstvenih domov in domov za ostarele – si le malenkostno pomagamo.«

Angažirali drugo vejo dejavnosti

»Imamo srečo, če lahko tako rečem,« nadaljuje Petretova, »da smo takoj angažirali drugo vejo dejavnosti – proizvodnjo PVC-ponjav in skladiščnih šotorov, zaradi česar nam je uspelo ohraniti osnovno jedro okoli 30 zaposlenih.« Nekaj delavcev je odšlo v pokoj, nekateri so iz podjetja odšli sami. Za montažo šotorov so imeli veliko podizvajalcev, zdaj pa v glavnem vse postavijo sami, saj je tudi dela bistveno manj. Prodaja in najem skladiščnih šotorov v Sloveniji in delno v Avstriji se je sicer povečala za 10 do 20 odstotkov, a ne more nadomestiti primanjkljaja iz osnovne dejavnosti, poleg tega na tem področju v Sloveniji vlada močna konkurenca. Poleg skladiščnih šotorov z jekleno konstrukcijo v podjetju vse bolj stavijo na nove, okolju prijaznejše aluminijaste konstrukcije, ki jih je mnogo lažje sestaviti in po potrebi tudi razstaviti in preseliti.

Podjetje Petre je v industriji srečanj med najbolj prizadetimi, saj ima v tej dejavnosti v Sloveniji več kot 60-odstotni delež. Uvršča se takoj za Gospodarsko razstavišče v Ljubljani in Celjski sejem. »Dejavnost je tudi v evropskem merilu hitro rasla, za 10 do 20 odstotkov na leto,« ugotavlja Mira Petre, »prepričana pa sem, da takih potreb po prireditvenih komponentah, kot so šotori, odri in drugo, v prihodnje ne bo več, ker se bo način druženja spremenil.« »Danes vse poteka virtualno in odvadili se bomo različnih srečanj. Mislim sicer, da imajo prireditveni šotori in hale na prostem dobro prihodnost, saj se bomo zaradi bolezni, ki nas bo po mojem spremljala še leto ali dve, ob porokah in prireditvah raje družili na prostem kot v neprezračenih notranjih prostorih.« V podjetju so kljub težkim razmeram optimisti, kar so tudi vedno bili. »Jamranje ne pomaga, logično pa je, da ni enostavno, predvsem zaradi zaposlenih, zaradi katerih te boli srce. Najbolj enostavno bi bilo zapreti podjetje in čakati, kaj bo, tako pa skrbimo za svoje ljudi, ki so srce podjetja,« dodaja Petretova.