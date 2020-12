Pri tem je praktično v isti sapi treba dodati, da gredo zasluge za omenjeni napredek tudi tistim, ki so to industrijo in podporne panoge k napredku na področju varnosti dodobra spodbudili. Ji dali in ji dajejo dodaten zagon. To so različne organizacije, zveze in povezave, ki se ukvarjajo s testiranji »materiala«. Denimo EuroNCAP, ki na svojih testnih trčenjih z vedno strožjimi kriteriji proizvajalce prisili, da avtomobile izboljšujejo in v njih vgrajujejo vedno več različnih pripomočkov, ki že zdavnaj večje varnosti ne zagotavljajo zgolj voznikom, temveč tudi vsem potnikom ter drugim, ki so s temi avtomobili soudeleženi v prometnih nesrečah. Če gremo malce bolj v podrobnosti, k večji varnosti pripomorejo tudi testi, denimo, pnevmatik, saj so dobre ocene na njih pri velikem deležu kupcev postali glavno ali pa vsaj eno najpomembnejših vodil pri nakupu. Kar je, seveda kadar upoštevamo neodvisne teste neodvisnih organizacij, tudi edino pravilno. Podobno kot za pnevmatike pa velja tudi za otroške varnostne sedeže. Ti so sicer še vedno, prav tako kot pnevmatike, »tarče« različnih vsevedov, ki skušajo njihovo pomembnost na vsak način spraviti karseda blizu popolni nepomembnosti, češ da je tako ali tako vse odvisno le od voznika. A na srečo je takšnih, sicer glasnih pozivov vseeno vedno manj in so vse bolj osamljeni.

Tudi v letošnjem letu je Avto-moto zveza Slovenije v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in organizacijami za varstvo potrošnikov tako opravila dva paketa obsežnih testov otroških avtomobilskih sedežev, spomladi 33 in pred kratkim še 18. Pri tem ni odveč poudariti, da vselej preskusijo natančno takšne sedeže, kakršni so naprodaj v trgovinah. To med drugim zagotovijo s postopkom skritega nakupa sedežev pri različnih prodajalcih po vsej Evropi. Sledijo natančna testiranja, od tistih v raziskovalnih laboratorijih, kjer preizkusijo in ocenijo vse možne lastnosti, prek tistih v kemičnih laboratorijih, kjer iščejo morebitne škodljive snovi, pa vse do preizkusnih testnih trčenj.

In rezultati? Zanje velja podobno, kot smo ugotovili za splošno prometno varnost. Z oceno slabo so bili namreč ocenjeni le štirje od 51 sedežev, kar pomeni, sploh glede na to, da so merila na testih še precej strožja od zakonskih predpisov, da je bil napredek pri varnosti otroških sedežev gromozanski. A po drugi strani se s tem, vse dokler ne bodo čisto vsi dobili najvišje možne ocene, ne smemo in se ne moremo zadovoljiti.