Je največja in tudi najbolj naseljena država v Južni Ameriki. Ime je dobila po bražiljki (caesalpinia brasiliensis), krajevnem listnatem drevesu. Med prebivalci prevladujejo belci in katoličani, ki večinoma govorijo portugalsko. Država sodi tudi med najbolj zaželene turistične destinacije, med razlogi za obisk pa so zagotovo čudovite plaže, naravne lepote (amazonski deževni pragozd), glasba, okusna hrana in pijača ter seveda znameniti karneval. Govorimo o Braziliji, ki je gospodarska velesila regije in sodi med močnejše, tudi ko beseda nanese na avtomobilizem.

Začetki industrije segajo v leto 1919, ko je Henry Ford v Sao Paolu odprl podružnico in začel uvažati osebni avto model T in tovornjak TT. Prvi v Braziliji izdelani avto pa je bila licenčna romi-isetta, ki so jo v Santa Barbari d'Oeste začeli proizvajati leta 1956. Istega leta je vlada Juscelina Kubitschka implementirala petletni načrt, ki naj bi zaščitil domače proizvajalce rezervnih delov, avtomobilsko industrijo pa so videli kot najboljši način za promocijo brazilske industrializacije. »Petdeset let razvoja v petih letih,« je bil njihov slogan.

Trg poln vzponov in padcev

Trg je postajal vse bolj zanimiv za tuja podjetja, tako je Toyota leta 1958 s tekočega traku v Braziliji zapeljala znameniti land cruiser, leto pozneje pa je prvo tovarno zgradil še Volkswagen. To je bil tudi čas, ko je brazilski podjetnik Sebastiao Cardoso predstavil električno gnani mali terenec tupi. Leta 1989 so kar 60 odstotkov vsega izvoza namenili ZDA in Evropi, uspešni zgodbi sta bila predvsem volkswagen fox in fiat duna. Do začetka 90. let je bil trg zaprt, s prepovedjo uvoza in z redkimi investicijami, ob bolj ohlapni politiki pa so podjetja vse več tovarn odprla na brazilskih tleh. V zameno za nižje davke so se zavezali k zniževanju stroškov, stopnje dobička in posledično nižjim cenam ter skupnimi investicijami v višini 20 milijard dolarjev do leta 2000. Popularizirali so predvsem manjše avtomobile (do 1 litra prostornine) s ceno do 7200 dolarjev (kot je stal volkswagen golf, pred pocenitvijo 13.000 dolarjev). Avtomobilski trg je skozi desetletja doživljal vzpone in padce. Leta 1960 je proizvodnja dosegla 133.000 enot in leta 1980 že 1.165.174, rekordno leto pa je bilo 2013, ko so izdelali 3.712.380 vozil. Nato je zadišalo po krizi.

Da bi privabili vlagatelje, so se odločili za makroekonomske reforme, tako so bili oproščeni carin in drugih davkov v povezavi z infrastrukturo. Vlada je v avtomobilsko industrijo vložila štiri milijarde dolarjev. Brazilsko ekonomijo sicer najbolje opisuje beseda volatilnost ter posledično vzponi in padci. Visokoleteči načrti pa prepogosto padejo v vodo. Tako so leta 2012 načrtovali, da bo trg do leta 2016 narastel na 5,7 milijona vozil, a se je nato številka kot posledica krize leto prej ustavila pri 2,1 milijona. »Proizvajalci avtomobilov so zaradi velikih vlaganj v infrastrukturo imeli presežne zmogljivosti, kar je nekaj let oviralo njihovo delovanje,« se spominja analitik Jonathan Storey in poudarja, da je danes realna letna proizvodnja vozil okoli tri milijone enot. Dejansko je del industrije več kot 100 znamk, ki ob avtih proizvajajo še dostavnike, avtobuse in tovornjake.