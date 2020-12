Na drugi tekmi v ruskem skakalnem centru je do točk prišlo vseh sedem naših skakalcev, ki pa jim še vedno ni uspelo doseči vrhunskega izida. Po prvi seriji je bil znova v odličnem položaju Anže Lanišek, ki je držal četrto mesto, odlično dnevno formo pa je nakazal že v kvalifikacijah, ko je bil tretji. Žal se Lanišku še tretjič v sezoni ni izšlo v finalu, tokrat tudi zato, ker je bil žrtev slabih razmer. S ponesrečenim skokom je tekmo končal na 17. mestu. Zmagovalni oder je bil povsem v norveških barvah. Še tretje zmage zapored se je razveselil Halvor Egner Granerud, ki je zgolj za osem desetink točke ugnal Roberta Johanssona, ki je vodil po prvi seriji. Še desetinko točke več je na tretjem mestu zaostal Marius Lindvik.

Za izjemno pomemben dvig samozavesti pred svetovnim prvenstvom v Planici je poskrbel Timi Zajc, ki je prišel do najboljše uvrstitve v sezoni. Do tega dosežka je prišel po zelo dobrem drugem skoku, ko je pristal pri 127 metrih in na deseto mesto napredoval iz trinajstega mesta. Zelo dobro formo je potrdil tudi Bor Pavlovčič, ki je nadaljeval z izjemno stabilnimi skoki, tekmo pa zaključil na enajstem mestu. Do rezultata sezone so prišli tudi Peter Prevc (13.), Anže Semenič (21.) in Tilen Bartol (24.), ki pa s svojimi dosežki še niso povsem zadovoljni.