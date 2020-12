Odvzem statusa samozaposlenega, češ da je v zadnjem času premalo aktiven na svojem področju ustvarjanja, je glede na okoliščine epidemije in glede na vladne ukrepe za zajezitev epidemije, ki preprečujejo nastope glasbenikov, mogoče razumeti samo kot disciplinski ukrep, izzvan z njegovim gotovo nesprejemljivim izpadom ob srečanju z direktorjem NIJZ Krekom, za katerega pa se je Zlatko Čordić že opravičil in ga obžaloval. Takšno eksemplarično ukrepanje zoper nekoga, ki je nedolgo tega pridobil neko pravico na osnovi svojega dela, zaradi njegovega vedenja, četudi spornega, je nesprejemljivo in vzbuja skrb ter nezaupanje v državne organe. Pridobljene pravice ni mogoče in ni dopustno kar tako odvzeti.

Kaznovanje STA za domnevno neposlušnost direktorja pa potrjuje domneve o namerah in prizadevanju vlade, da čim bolj omeji svobodo strokovno avtonomijo tiska in da vzpostavi nadzor nad informacijami in interpretacijami informacij, ki naj bi prišle oziroma smele priti do ušes in oči državljank in državljanov. STA je za slovenski medijski prostor, ki je relativno majhen in v katerem je težko preživeti in ostati strokovno verodostojen, izjemnega pomena, saj je za številne medije ključni vir vesti in obenem tudi (oziroma mora biti) zanesljiv glede ocene o pomembnosti ali nepomembnosti posamezne informacije. Zato je ključnega pomena, da je STA politično neodvisna, strokovno avtonomna in hkrati v interesu državljank in državljanov zadostno in redno financirana, da lahko opravi svoje delo. Gre potemtakem ne le za svobodo tiska, temveč tudi za pravico državljanov do obveščenosti, ki je v interesu vseh nas, državljanov.

Zato pozivamo Vlado RS, da v najkrajšem času prekliče tako neprimerno odločitev v primeru Zlatko Čordić in naj prekliče ukrep zoper STA, kakor tudi namere v zvezi s STA, razvidne iz predlogov sprememb medijske zakonodaje.

Tone Peršak, predsednik Slovenskega centra PEN