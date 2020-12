Volitve v prvem krogu so bile podobne parlamentarnim: volilna udeležba je bila 51,1-odstotna in je za 1,1 odstotka presegla zahtevani kvorum, ki je potreben, da so volitve veljavne. Niso bili pomembni programi kandidatk, ampak kdo je »naš«. Premalo so cenili ali prepoznali dosežke dosedanje ekipe. Tako je aktualna predsednica Zdenka Čebašek - Travnik dobila najmanj glasov in izpadla iz nadaljnje »tekme«, malo več so jih dali Tanji Petkovič, razumljivo, ker je podpredsednica sindikata zdravnikov družinske medicine, daleč največ pa jih je »izplenila« Bojana Beović, infektologinja, ki jo pogosto vidimo v medijih v vlogi vodje strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje. Za njo stojijo največje »stranke«.

Podprl jo je prijatelj Konrad Kuštrin, slovenski javnosti najbolj poznan kot dolgoletni predsednik sindikata Fides, neutrudni borec za zdravniške privilegije ter plače in naklonjen desni opciji, podprli so jo različni zasebniki. Podprli so jo zdravniki, združeni v civilnodružbenem gibanju zdravstvo.si. To so tisti zdravniki, ki so v svojem javnem pismu blatili Dušana Kebra, ker se je spomladi zavzemal za pacientove pravice oskrbovancev domov.

Se za lepimi besedami in za vso hvalo, ki jo podporniki namenjajo kandidatki, skrivajo njihovi lastni interesi in pričakovanja, da jih bo Beovićeva pomagala uresničiti? Vsi se namreč zavzemajo za več zasebnega zdravstva. Izboljšala naj bi tudi ugled zdravnikov v javnosti in okrepila njihov privilegirani položaj v primerjavi z drugimi poklicnimi skupinami. Čebašek-Travnikova je med drugim poudarila, da večino stvari, ki jih obe protikandidatki obljubljata v svojih programih, v zbornici že imajo. Ali to pomeni, da se Beovićeva do zdaj ni dovolj zanimala za dogajanje v zbornici in vse skupaj jemlje z levo roko?

Za marsikoga bi moral predsednik zbornice vsaj vzbujati vtis politične nevtralnosti, Beovićeva pa vzbuja dvome. Podpirata jo Janša in SDS, katere članica je bila. (Na RTV Slovenija ji je v intervjuju ravno pred volitvami brezplačno delal reklamo še novinar Jože Možina.) Zdi se, da dobro ve, kaj je treba storiti, da prideš na površje. V stranko se včlaniš ali izstopiš, če je treba. »Močna« je zlasti v političnih telesih, po podatkih na spletni strani ministrstva za zdravje vodi RSK (razširjeni strokovni kolegij) za infektologijo, je članica zdravstvenega sveta. In ker se rada odzove na Janševe klice, je vodja strokovne svetovalne skupine pri ministru za zdravje.

Zaradi dobrih govorniških sposobnosti in odločnih nastopov ji verjetno marsikdo zaupa. Pa je zaupanje tudi upravičila? Nikakor. Postala je del odločevalcev, ki jim je epidemija ušla iz rok. Ne more se izgovarjati na Janšo, ker jih upošteva, kot je zatrjevala. Ljudje pa umirajo. Vsak dan. Največ v Evropi. Kdo bo za to odgovarjal?

Beovićeva v obrambi posnema Janšo in s prstom kaže na prebivalstvo in medije. Šokirala me je njena grožnja, da bi bil potreben družbeni dogovor – ali bomo poskrbeli zase, za svoje zdravje in ustrezno zdravstveno obravnavo in se bomo držali ukrepov, ali pa se jih ne bomo, »ampak potem ne more biti odvisno od zdravnikov, da se bodo odločali na vratih bolnišnic, ali bodo nekoga zdravili ali ne«. »Če se bomo tako dogovorili, potem naj ljudje, če zbolijo, ne hodijo v bolnišnice.« Kako neetično! Take izjave si zdravnik ne bi smel dovoliti, še posebno tisti ne, ki kandidira na tak položaj.

Nobene samokritičnosti pri njej ni, čeprav so s svojimi ukrepi zamujali in še vedno zamujajo in niso dovolj zavarovali najbolj ranljivih državljanov, posebno v domovih. Koliko nepotrebnih smrti bo še? Beovićeva se je še kako dobro zavedala, kašne so razmere v domovih, ko pravi, da se tam »virus z lahkoto širi«. Jo bodo zdaj zdravniki in zobozdravniki za vse to nagradili s funkcijo predsednice zbornice?

Bližajo se volitve v drugem krogu. Tanja Petkovič nima prav nobenih možnosti, pa naj si njeni privrženci še tako prizadevajo. Glas zanjo pomeni istočasno glas za Beovićevo, ker bo dosežen kvorum. Tisti, ki menijo, da Beovićeva ni primerna za predsednico, verjetno ne bodo glasovali.

Polona Jamnik, Bled