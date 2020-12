Opozoril je, da gre za interpretacijo osamosvojitve in za uvid lastnih političnih interesov v interpretaciji. Kajti niso vse stranke enako zaslužne za osamosvojitev. Nekatere so storile malo več, kar nedvomno drži, Janša pa iz tega zaključi: »Stališče posameznika je tu lahko nepomembno, važni so pač rezultati. S stališča politike pa so to ravno tako rezultati, ki se prodajajo, kot se v ekonomiji puloverji iz tekstilne tovarne.«

Zame je taka primerjava blasfemična. Nikoli nisem razumela osamosvojitve kot prodaje tekstila. Zame je bila in je osamosvojitev nekaj presežnega. Je dejstvo zgodovine z dolgoročnim pomenom. Toda opozarjam, kaj je Janša s to primerjavo ne le povedal, ampak dejansko storil: prekršil je 10. točko sporazuma med strankami, da si nobena stranka ne bo prisvajala rezultatov plebiscita in posledično tudi ne zaslug za osamosvojitev. Kar pa se dogaja vse do danes.

Tisto, kar je Janez Janša planiral v programu SDZ, naj se celotna družbena struktura nagne v desno, zdaj pospešeno uresničuje. Tisti, ki je nedvomno naredil malo več kot drugi v vojni za Slovenijo, namreč Janez Janša, tedanji sekretar za obrambo, nas danes prodaja kot svojo lastnino, kot puloverje, Madžarom in morda še komu. Nas potiska med avtoritarne države, ki se otepajo vladavine prava. To je desna kontinuiteta, ki se zajeda v tkivo same Evropske unije. Namreč, prav v vladavino prava kot njen temelj. In opredeljuje tudi slovenski politični prostor, naj bo na oblasti ali v opoziciji.

- Govor Spomenke Hribar na slovesnosti pri predsedniku države ob 30-letnici podpisa sporazuma o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Slovenijo