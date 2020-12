Obe ekipi sta bili brez trenerjev. Ljubljančan na celjski klopi Dušan Kosić je tekmo spremljal doma pred televizijskim zaslonom, saj je zaradi okužbe s koronavirusom v karanteni, v katero je moral zaradi pozitivnega izida na covid-19 tudi napadalec Roman Bezjak. V klubu so izvedli preventivno testiranje igralcev ter zaposlenih in 35 izvidov je bilo negativnih. Trener Olimpije Dino Skender je bil sicer v Celju, a le na tribuni, kjer je prestajal kazen prevodi vodenja ekipe na eni tekmi zaradi prejetih dveh rumenih kartonov. Ker so bile tribune prazne, je Slavonec z glasnimi napotki vodil svojo ekipo na daljavo. Z roba igrišča sta ekipi vodila celjski pomočnik Jasmi Jerič in ljubljanski trener vratarjev Goran Boromisa. V primerjavi z zasedbo Olimpije, ki je na derbiju premagala Maribor, v ekipi ni bilo Boakyea, Perkovića in Caimacova.

Vstop Olimpije v tekmo, ki je znova igrala s tremi branilci v zadnji liniji (Milović, Korun, Pavlovič), je bil podobno slab kot pred tednom dni v Domžalah. Po predložku iz prostega strela je Stojinović že po 55 sekundah zadel vratnico. Celjani so bili zaradi napak v taktični postavitvi Skendra predvsem na sredini igrišča bolj kombinatorni, hitrejši in agresivnejši, vendar premalo konkretni v konci napada, kjer je bil Dangubić v prvem polčasu premalo odločen, podajo Vrbanca v zaključku prvega polčasa pa je Milović izbil iz praznega gola. Olimpija je v napadu stavila na navdih Ivanovića, ki je s preigravanji sejal paniko v celjski obrambi, a je zmanjkal zaključni strel. Medtem ko so Celjani igrali, so Ljubljančani povedli v 27. minuti. Po predložku Marina sta žogo slabo izbijala Brecl in Zaletel, kar je v slogu pravega golgeterja izkoristil Vombergar za svoj šesti zadetek v sezoni.

Tudi v drugem polčasu so igrali le Celjani, ki so bili zelo zagnani, a je zadetek Vrbancu preprečil Pavlovič, medtem ko Olimpija v drugih 45 minutah z izjemno strela Vombergarja v 94. minuti ni resno pogledala proti golu Rozmana. Olimpija tudi z vstopom Caimacova v zvezni vrsti ni pridobila ničesar, ampak so imeli Celjani še premoč na sredini igrišča. Ljubljančanom so vse bolj pohajale moči in so bili v vse večjih težavah. V 84. minuti je Novak že preigral Freliha, a namesto, da bi izsilil enajstmetrovko, je preskočil ljubljanskega vratarja. Celjani so zasluženo izenačili v 86. minuti po samostojni akciji Kuzmanovića.