Renato Petrič je povedal, da so pogoste menjave načelnikov po političnih in ne strokovnih kriterijih eden večjih problemov vojske. V zadnjem desetletju so imeli obrambne ministre, ki to niso hoteli biti, pa so bili, ker jih je prosila predsednica vlade, ministre, ki so rekli, »samo da preživim«, in načelnike, ki so bili pahnjeni v to nalogo, zato ker so jih prosili politiki. To je privedlo do tega, da je SV danes tam, kjer je. ik